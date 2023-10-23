Пассажир самолета угодил в полицию и лишился работы из-за одной шутки

RollOnFriday: пассажир Virgin угодил в полицию Тасмании из-за розыгрыша на борту

Пассажир самолета авиакомпании Virgin устроил розыгрыш на борту и угодил в полицию. Из-за одной шутки путешественника также лишили работы, сообщил портал RollOnFriday.

Уточняется, что 42-летний австралиец Крис Аллен летел с коллегами из Сиднея в Хобарт на острове Тасмания, чтобы принять участие в юридической конференции. Как пишет издание, в пути Аллен решил скоротать время и разыграть попутчиков.

Мужчина пошел в туалет и написал записку: «Меня держат против моей воли. Пришлите помощь», а затем попросил бортпроводников передать ее своим соседям. Встревоженные члены экипажа прочитали послание и предупредили командира воздушного судна.

По прибытии на Тасманию самолет встретила полиция и пожарные. Правоохранители поднялись на борт и выяснили, что выходка Аллена была шуткой. Австралийца и двух его коллег взяли под стражу. Аллену грозит ответственность за произошедшее в самолете, при этом мужчину уже уволили из юридической фирмы.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сорвал посадки двух самолетов. Лайнеры были вынуждены уйти на второй круг перед приземлением, пока нарушителя искали и задерживали.