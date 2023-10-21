Мужчина вышел на полосу российского аэропорта и сорвал посадки двух самолетов

Mash: мужчина в Пулково вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал две посадки

Неизвестный мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и сорвал посадки двух самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что оба самолета не смогли своевременно приземлиться и были вынуждены уйти на второй круг перед посадкой, пока служба безопасности аэропорта занималась поисками мужчины.

Позднее, по данным канала, мужчину удалось задержать, приземления авиалайнеров возобновились в штатном режиме.

В июне летевший из села Кыры (Забайкальский край) самолет Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог приземлиться в международном аэропорту Читы из-за собак, гулявших по взлетно-посадочной полосе.