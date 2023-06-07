Собаки на взлетно-посадочной полосе сорвали посадку российского самолета

Самолет «Аэросервиса» не смог приземлиться в Чите из-за собак на взлетно-посадочной полосе

Летевший из села Кыры (Забайкальский край) самолет Ан-2 авиакомпании «Аэросервис» не смог приземлиться в международном аэропорту Читы из-за собак, гулявших по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, российский самолет должен был приземлиться в воздушной гавани около восьми утра, но пилотам пришлось уйти на второй круг, потому что посадку сорвали несколько псов. Благополучно приземлиться удалось со второго раза.

Ранее самолет авиакомпании AirIndia, направлявшийся из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. Туристов поселили в спортзале местной школы. Они попали на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza.