Туристы из США и Индии провели ночь в спортзале школы Магадана и попали на видео

Baza: пассажиров приземлившегося в Магадане рейса из Индии поселили в школе и общежитии

Пассажиров рейса AirIndia, летевшего из Индии в США и экстренно приземлившегося в Магадане, поселили в спортзале местной школы. Туристы попали на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza.

На кадрах видно, как путешественники лежат на размещенных на полу матрасах с подготовленными для них одеялами и подушками. Свой багаж иностранцам пришлось хранить в проходах между рядами спальных мест.

Уточняется, что почти 250 человек провели ночь в учебном заведении, доме культуры и общежитии медицинского колледжа. Пункты временного размещения взяты под охрану спецслужб. В настоящее время путешественники ожидают, когда за ними прибудет новый самолет.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании AirIndia, следовавший из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Инцидент произошел утром во вторник, 6 июня, в 09:30 мск с пассажирским лайнером Boeing 777. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.