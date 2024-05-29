Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 29 мая 2024Мир

В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

В Бельгии полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, полиция начала вытеснять митингующих после того, как они закидали стражей порядка камнями.

Отмечается, что протестующие отступили от здания посольства Израиля и продолжили акции на соседних улицах. Полицейские перекрыли автомобильное движение в районе дипмиссии.

1 мая президент Колумбии Густаво Петро заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он отметил, что отношения Тель-Авива и Боготы значительно ухудшились из-за «израильского геноцидного правительства и президента» и их действий в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

      На Западе заявили о развенчании одного из главных мифов о США

      Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

      В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

      Страны НАТО начали изучать возможности усиления ПВО стран альянса

      В Перми обнаружили останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

      Глава Конференции католических епископов России попал в больницу

      «Самая сексуальная в мире футболистка» порадовала фанатов фигурой в бикини

      Шольц рассказал об оценке по физкультуре в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше