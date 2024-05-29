В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

В Бельгии полиция применила водометы против протестующих у посольства Израиля

Бельгийская полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников студенческой акции у посольства Израиля в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, полиция начала вытеснять митингующих после того, как они закидали стражей порядка камнями.

Отмечается, что протестующие отступили от здания посольства Израиля и продолжили акции на соседних улицах. Полицейские перекрыли автомобильное движение в районе дипмиссии.

1 мая президент Колумбии Густаво Петро заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он отметил, что отношения Тель-Авива и Боготы значительно ухудшились из-за «израильского геноцидного правительства и президента» и их действий в секторе Газа.