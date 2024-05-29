В Белом доме заявили об открытии завода по производству боеприпасов для ВСУ

Белый дом: в Техасе открыли завод по производству боеприпасов для ВСУ

Министр армии США Кристин Уормут октрыл завод в штате Техас по производству комплектующих для боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет The New York Times (NYT).

«Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов», — рассказал представитель Белого дома.

Кирби также добавил, что для США стоит задача достигнуть показателей по производству 155-миллиметровых снарядов в размере 100 тысяч единиц в месяц. По его словам, на момент начала конфликта на Украине данные показатели составляли порядка 14 тысяч единиц.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки осведомлены о заинтересованности украинского президента Владимира Зеленского в применении западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России, но не поддерживают данные планы.