В Белоруссии назвали условие возобновления выполнения ДОВСЕ

Белоруссия возобновит выполнение ДОВСЕ при возврате к его выполнению членов НАТО

Белоруссия будет готова возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при условии возврата к его выполнению членов НАТО. Об этом говорится в сообщении, которое на своем сайте опубликовал МИД республики.

«Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств-членов НАТО, являющихся участниками Договора», — сообщается в тексте заявления.

Представители МИД республики также отмечают, что Минск был вынужден приостановить действие ДОВСЕ из-за аналогичного решения стран-членов Североатлантического альянса. Утверждается, что это было «вынужденным ответным шагом» Белоруссии, направленным на «обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе».

В ночь на 29 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. Верхняя палата парламента страны одобрила соответствующий законопроект 6 мая.