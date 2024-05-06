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13:39, 6 мая 2024Бывший СССР

Парламент Белоруссии одобрил законопроект о приостановке ДОВСЕ

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. В апреле нижняя палата приняла этот документ.

Для вступления в силу законопроекта, его должен подписать президент республики.

Ранее в Минске заявили, что после объявления стран НАТО о желании бессрочно приостановить действие этого договора, он фактически перестал функционировать.

Ранее в Белоруссии выразили опасения насчет того, что контингент НАТО может надолго задержаться в Сувалкском коридоре. Этот регион расположен возле Белорусской границы, его длина составляет около 100 километров.

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