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09:34, 29 мая 2024Мир

В ЕС оценили влияние выборов в Европарламент на оборону

Politico: выход США из НАТО при Трампе может ускорить оборонную интеграцию ЕС

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Оборонная интеграция Европейского союза (ЕС) после предстоящих выборов в Европарламент (ЕП) останется на повестке дня и может быть ускорена в том случае, если бывший президент США Дональд Трамп будет переизбран и выведет страну из НАТО. Влияние этих факторов на оборону ЕС оценило издание Politico со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов.

«Дипломаты убеждены, что вопрос заключается в том, когда, а не если произойдет оборонная интеграция ЕС. Внешние события, такие как выход США из НАТО из-за переизбрания Дональда Трампа, могут ускорить этот процесс», — утверждается в публикации.

По мнению источников, в противном случае оборонная интеграция Евросоюза «займет гораздо больше времени» в зависимости от сил, которые одержат победу на выборах в ЕП.

Издание отмечает, что для левых политиков оборона «не является естественной сферой деятельности», в то время как у правых сил нет единой позиции по этому вопросу: одни из них выступают против оборонной интеграции, в то время как другие поддерживают создание единой армии ЕС. При этом действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «ставит оборону на первое место в своей повестке дня» и может быть переизбрана.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания европейской объединенной армии.

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