В Европе предостерегли западные страны от участия в украинском конфликте

Focus: участие Запада в украинском конфликте сделает его частью противостояния

Если Запад будет отправлять своих военных на Украину, то он станет частью противостояния между Россией и Украиной. Такое мнение выразил автор немецкого издания Focus, полковник в отставке Ральф Тиле.

Он заявил, что в случае, если европейские страны будут отправлять военных на Украину, прибывшие военнослужащие станут объектом атак России. «Тогда это стало бы началом прямого участия Запада в войне — участия в войне, которого не хочет большинство населения Германии», — отметил Тиле.

Он также предостерег Запад от подобного развития событий, так как оно, по мнению Тиле, может привести к Третьей мировой войне.

Ранее издание Asia Times предостерегло Украину от ударов по России западным оружием. В материале отмечалось, что на этот шаг Киева может последовать непредсказуемый ответ Москвы.