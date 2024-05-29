Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:29, 29 мая 2024Интернет и СМИ

В Европе предостерегли западные страны от участия в украинском конфликте

Focus: участие Запада в украинском конфликте сделает его частью противостояния

Фото: Thomas Peter / Reuters

Если Запад будет отправлять своих военных на Украину, то он станет частью противостояния между Россией и Украиной. Такое мнение выразил автор немецкого издания Focus, полковник в отставке Ральф Тиле.

Он заявил, что в случае, если европейские страны будут отправлять военных на Украину, прибывшие военнослужащие станут объектом атак России. «Тогда это стало бы началом прямого участия Запада в войне — участия в войне, которого не хочет большинство населения Германии», — отметил Тиле.

Он также предостерег Запад от подобного развития событий, так как оно, по мнению Тиле, может привести к Третьей мировой войне.

Ранее издание Asia Times предостерегло Украину от ударов по России западным оружием. В материале отмечалось, что на этот шаг Киева может последовать непредсказуемый ответ Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше