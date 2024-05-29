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00:47, 29 мая 2024Путешествия

В европейской стране вступили в силу ограничения на въезд для туристов из России

В Норвегии с 29 мая вступили ограничения по въезду в страну российских туристов

Фото: Keld Navntoft / Scanpix / Reuters

В среду, 29 мая, вступили в силу введенные Норвегией ограничения на въезд россиян, прибывающих в страну в туристических целях. Об этом сообщает РИА Новости.

С этого дня гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. Новые правила будут распространяться и на тех граждан России, которым королевство выдало визу до ужесточения правил весной 2022 года. Под новые ограничения также попадают и те туристы, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.

В то же время Норвегия оставила возможность попасть в страну некоторым россиянам. В частности, могут быть сделаны исключения для приезжающих в гости к родственникам, а также прибывающих в страну с целью работы или учебы.

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      Марина Совина
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