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09:52, 23 мая 2024Путешествия

Норвегия запретит въезд россиянам. В страну можно будет попасть в исключительных случаях

Норвегия с 29 мая вводит запрет на въезд туристов из России
СюжетВизы в Европу:

Фото: Francisco Seco / AP

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских граждан, прибывающих в страну в туристических целях. Новые правила вступают в силу с 29 мая.

Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины

Эмили Энгер Мельминистр юстиции и общественной безопасности Норвегии

Норвегия оставила возможность попасть в страну некоторым россиянам

Норвежское правительство разъясняет, что полиция имеет право отказать во въезде гражданину, который попадает под действие новых ограничений. В основном это обладатели туристической шенгенской визы. Норвегия не является членом Евросоюза, однако входит в Шенгенскую зону.

Фото: Janis Laizans / Reuters

В первую очередь будут отказывать гражданам России, которые приезжают в Норвегию «в туристических и других целях не первостепенной важности». При этом новые правила будут распространяться и на тех граждан России, которым королевство выдало визу до ужесточения правил весной 2022 года. Под новые ограничения также попадают и те туристы, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.

Однако Норвегия все же будет делать исключение для некоторых российских граждан. Например, въезд не будет запрещен для россиян, которые приезжают в королевство с целью повидать близких родственников. К этой категории относятся родители, супруги и дети. Также разрешат приезжать для учебы и работы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения. Для таких целей поездки страны Шенгена выдают другой тип визы, который никак не связан с туристической.

Норвегия ранее не видела смысла закрывать въезд россиянам

В 2023 году министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель заявляла, что Норвегия не вводит полный запрет на въезд россиян в страну по финской модели из-за слишком маленького количества въезжающих в страну граждан России. По данным министра, в период с 1 октября 2022 года по 16 августа 2023 года в Норвегию въехали 30 796 российских граждан, когда как на сентябрь 2022 года в Финляндию въехало в общей сложности 390 тысяч российских граждан.

С 30 сентября 2022 года россиянам въезд в Финляндию по шенгенской визе с целью туризма запрещен. Хельсинки ввели ограничения на въезд граждан России по шенгенской визе c «необязательной» целью поездки и на транзитное следование россиян в другие страны Шенгенского соглашения.

При этом практика выдачи виз российским гражданам норвежскими властями была ужесточена в мае 2022 года. Мель признавала, что россиянам отказывают в выдаче шенгенской визы в Норвегию с туристическими целями.

С 22 сентября 2022 года было приостановлено Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией. С 3 октября 2023 года в Норвегию запрещен въезд на личных легковых автомобилях, зарегистрированных в России.

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      Варвара Кошечкина
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