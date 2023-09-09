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05:00, 9 сентября 2023Путешествия

В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

В Норвегии заявили, что не готовы к полному запрету на въезд россиян в страну
СюжетВизы в Европу:
Эмили Мель

Эмили Мель. Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters

Норвегия пока не ввела полный запрет на въезд россиян в страну по финской модели из-за слишком маленького количества въезжающих в страну граждан России, объяснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления Мель.

С 30 сентября 2022 года россиянам въезд в Финляндию по шенгенской визе с целью туризма запрещен. Хельсинки ввели ограничения на въезд граждан России по шенгенской визе c «необязательной» целью поездки и на транзитное следование россиян в другие страны Шенгенского соглашения.

Слова главы ведомства стали ответом на парламентский запрос депутата Стортинга Ине Эриксен Серейде. «Отличается ли нынешняя норвежская практика пересечения границы российскими гражданами по шенгенским визам от финской, и если да, то в чем причина того, что Норвегия придерживается иной практики, чем Финляндия?» — спрашивала ранее Серейде.

В своем ответе Мель напомнила, что практика выдачи виз российским гражданам норвежскими властями была ужесточена в мае 2022 года.

«Россиянам, подающим заявление на получение шенгенской визы в Норвегию с туристическими целями, как правило, будет отказано. Практика также была ужесточена в отношении семейных визитов и деловых визитов, хотя эти группы [кандидатов на получение визы] по-прежнему могут получить визу после индивидуальной оценки. Таким образом, мы проделали большой путь, ограничив возможность получения россиянами визы в Норвегию», — говорится в ее ответе.

До сих пор Норвегия не приняла национальных правил, ограничивающих въезд россиян, как это сделала Финляндия. Отчасти это связано с тем, что количество въезжающих в Норвегию значительно ниже, чем в Финляндию, и проблема была менее острой. (...) По состоянию на сентябрь 2022 года в Финляндию въехало в общей сложности 390 000 российских граждан. Для сравнения, в период с 1 октября 2022 года по 16 августа 2023 года в Норвегию въехали 30 796 российских граждан

Эмили Мель министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии

При этом Мель отметила, что «норвежские власти имеют хорошее представление о ситуации на границе и приграничном движении из России» и не исключила возможности изменения действующих правил.

«Я хотела бы подчеркнуть, что полиция проверяет всех, кто въезжает в Норвегию из России. Те, кто не соответствует условиям въезда, например, из-за того, что цель поездки несущественна, будут высланы, а виза также может быть аннулирована», — заключила норвежский политик.

Ранее стало известно, что россиянина лишили финской шенгенской визы и выдворили из Норвегии. Туриста обвинили в нарушении европейского закона из-за того, что в первый визит он отправился в Германию, а не в Финляндию. Россиянин заявил, что задержавшие его полицейские исказили данные о его перемещениях в докладе.

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    Кирилл Садовский
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