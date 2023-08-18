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11:08, 18 августа 2023Путешествия

Семью россиян лишили шенгенских виз и выдворили из Норвегии

Семью из Петербурга лишили шенгенских виз в Норвегии и выдворили из страны
СюжетВизы в Европу:

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Семью россиян лишили финских шенгенских виз в Норвегии и выдворили из страны. Об этом пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали».

Житель Санкт-Петербурга Александр рассказал, что 15 августа его машину с российскими номерами остановили полицейские на трассе по пути в Тронхейм. Правоохранители задали туристу вопросы о поездке и уточнили информацию о предыдущих передвижениях.

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«Александр сообщил все как есть: сейчас едет встретиться с родственниками в Дании и Германии, а в прошлом году ездил в Германию из Финляндии на пароме», — говорится в сообщении.

Как позже стало известно, остановившие мужчину полицейские оказались сотрудниками пограничного контроля из находящегося неподалеку аэропорта. Они составили рапорт, возбудили дело в отношении гражданина России и передали его в миграционную службу.

В настоящее время туриста обвиняют в нарушении первого абзаца статьи 34 Шенгенского визового кодекса. Утверждается, что при подаче заявки на финскую визу он указывал целью поездки туризм в Финляндии, а вместо этого в первый свой визит в 2022 году отправился в ФРГ, что не соответствует заявленной цели.

«Сам Александр заявляет, что его слова полицейские исказили, поскольку в прошлом году за месяц пребывания в Шенгенской зоне большую часть — 19 дней — провел в Финляндии, — добавили в источнике. — В докладе об этом не говорится».

Отмечается, что после инцидента мужчина связался с российским посольством и описал ситуацию. В диппредставительстве россиянину рекомендовали обратиться к адвокату, а также попросили сообщать об изменениях в деле.

Ранее другую российскую туристку, отдыхавшую в Норвегии, лишили визы и выдворили из страны. Уточняется, что россиянка приехала в Осло к приятелю по греческому полугодовому мультишенгену.

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    Фариза Бацазова
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