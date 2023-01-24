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17:10, 24 января 2023Путешествия

Отдыхавшую в Норвегии россиянку неожиданно лишили визы и выдворили из страны

TourDom: россиянку выдворили из Норвегии из-за нарушения правила первого въезда по визе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российскую туристку, отдыхавшую в Норвегии, лишили визы и выдворили из страны. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, россиянка приехала в Осло к приятелю по греческому полугодовому мультишенгену. Через месяц к девушке на вокзале неожиданно подошли полицейские для проверки документов. «Сказали, что использование визы с моей стороны неправомерно, — пояснила она. — Уточнили адрес пребывания, забрали паспорт и отпустили, сказав ждать решения иммиграционной службы».

На протяжении последующих дней туристке регулярно звонили и уточняли ее местоположение. Спустя неделю россиянке сообщили, что ведомство приняло решение о депортации, поскольку она нарушила правило первого въезда по визе.

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Путешественница заявила, что не совершала ничего неправомерного и подала апелляцию, однако миграционная служба решения не изменила. «На следующее утро после этого за мной заехали и увезли в аэропорт, — рассказала она. — Здесь вернули паспорт, посадили на самолет до Киркенеса. После перелета снова встретили и довезли до российской границы».

По словам россиянки, ей аннулировали визу и дали документ, в котором говорится, что она «не совершала преступление и не опасна для общества». «Сказали, что в Шенгенскую информационную систему информацию не вносили, — добавила она. — Теперь даже не знаю, как идти за новым шенгеном».

Ранее итальянское консульство отказало россиянке в визе после четырех долгосрочных шенгенов, указав в качестве причины «недостоверность сведений». При этом отмечается, что туристка приложила к заявлению на получение визы билеты на самолет, подтверждение оплаты отеля, выписку об остатке средств на счете.

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Фариза Бацазова
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