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08:14, 23 мая 2024Путешествия

Норвегия запретит въезд российским туристам

Норвегия с 29 мая запретит въезд для туристов из России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости

С 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде. При этом могут быть сделаны исключения для приезжающих в гости к родственникам, а также прибывающих в страну с целью работы или учебы.

В 2023 году министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель объяснила, что Норвегия пока не ввела полный запрет на въезд россиян в страну по финской модели из-за слишком маленького количества въезжающих в страну граждан России. При этом практика выдачи виз российским гражданам норвежскими властями была ужесточена в мае 2022 года.

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      Марина Совина
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