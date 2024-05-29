В Генпрокуратуре раскрыли самые часто совершаемые в России преступления

Генпрокуратура: половина всех преступлений в РФ приходится на кражи и аферы

Около половины всех совершаемых в России преступлений приходится на кражи и аферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

С января по апрель нынешнего года кражи остались самым распространенным нарушением. Правоохранители за этот период зарегистрировали более 151 тысячи краж. При этом их число сократилось на 15,7 процента к первым четырем месяцам прошлого года. Число мошенничеств, в свою очередь, выросло в структуре преступности с 21,5 процента, до 23,5 процента, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

В этом году зарегистрировано 45,3 тысячи преступлений экономической направленности. С января по апрель 2023 года таких правонарушений было 45,8 тысячи. Ущерб от экономических преступлений в первые четыре месяца 2024 года составил 198,7 миллиарда рублей.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в России значительно вырос уровень киберпреступности за четыре месяца 2024 года.