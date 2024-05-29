В России значительно вырос уровень киберпреступлений

Генпрокуратура: в России доля киберпреступлений выросла до 38 %

В России значительно вырос уровень киберпреступности за четыре месяца 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре.

Доля преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации достигла 38 процентов среди всех преступлений в стране — то есть зарегистрировано 240,9 тысячи преступлений. Год назад этот показатель составлял 31,8 процента.

Половину этих преступлений составляет кибермошенничество, совершенное дистанционно. Вместе с тем снизилось на шесть процентов число краж с банковских счетов — их было совершено 33,5 тысячи.

Ранее МВД сообщало о снижении уровня преступности в России в 2023 году.