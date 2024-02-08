МВД сообщило о снижении уровня преступности в России в 2023 году

МВД сообщило, что в 2023 году в России стало меньше грабежей и убийств

МВД сообщило о снижении уровня преступности в России в 2023 году. Статистические данные в четверг, 8 февраля, ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

МВД отмечает, что в 2023 году сохранилась тенденция прошлых лет к снижению количества зарегистрированных на территории преступлений. По сравнению с 2022 годом их стало меньше на 1 процент, число преступлений против личности сократилось на 5,3 процента. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 2,1 процента.

Кроме того, количество разбоев снизилось на 15,4 процента, грабежей на 23,9 процента, а краж — на 16,4 процента. Еще на 23,6 процента сократилось количество краж транспортных средств.

25 января в МВД раскрыли число лишившихся российского гражданства иностранцев за 3 месяца.