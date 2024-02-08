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18:26, 8 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские изъяли из оборота десятки тонн наркотиков

МВД РФ: за 2023 год изъято 21,7 тонны наркотиков и психотропных веществ
Начало событий в новости МВД сообщило о снижении уровня преступности в России в 2023 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские полицейские изъяли из незаконного оборота 21,7 тонны наркотиков и психотропных веществ за 2023 год. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подводя итоги деятельности ведомства.

По ее словам, запрещенные вещества изымались силовиками в рамках расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.

Волк отметила, что правоохранители уделяют особое внимание предотвращению негативных последствий наркомании.

В МВД констатировали снижение уровня преступности в России в 2023 году. По сравнению с предыдущим годом число преступлений против личности сократилось на 5,3 процента. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 2,1 процента.

Кроме того, количество разбоев снизилось на 15,4 процента, грабежей — на 23,9 процента, краж — на 16,4 процента. На 23,6 процента сократилось количество краж транспортных средств.

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      Анна Габай
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