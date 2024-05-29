В Госдуме потребовали проверку после досмотра до трусов школьниц перед ЕГЭ

Останина потребовала проверку после досмотра до трусов школьниц в Воронеже

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала провести проверку после досмотра до трусов школьниц в Воронеже перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Своим мнением по ситуации парламентарий поделилась с RTVI.

Останина отметила, что подобные действия в отношении старшеклассниц недопустимы. «Буду требовать проверки, настаивать на этом. Может, даже сейчас на заседании Государственной Думы подниму вопрос», — заявила она в разговоре с RTVI.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова солидарна с Останиной. В самой ситуации с тем, что школьниц заставили снимать нижнее белье при досмотре, нужно разобраться и наказать тех, кто это допустил, отметила она.

«Там же есть и педагоги, есть организаторы, каким образом дети остались наедине с человеком, который произвел эти незаконные действия, надо смотреть, нужна фактура», — сказала Казакова, комментируя скандал в воронежской школе.

28 мая стало известно, что в Воронеже старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ.

В региональном министерстве образования сочли произошедшее этичным.