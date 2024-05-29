В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа бомбить Москву

Депутат Толмачев: Трамп готов прибегнуть к любым словам, чтобы стать президентом

Экс-президент США Дональд Трамп готов прибегнуть к любым заявлениям и лозунгам, чтобы снова стать главой Соединенных Штатов. Так угрозы политика бомбить Москву прокомментировал депутат Госдумы Александр Толмачев, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, Трамп известен своим эпатажем. Толмачев напомнил, что он добрался до президентского поста на резких заявлениях.

«Сегодня бывший президент является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и, не исключаю, готов прибегнуть к любым обещаниям и лозунгам, лишь бы вернуться в Овальный кабинет», — пояснил депутат.

Он добавил, что и Трамп, и другие его коллеги не забывают про российскую ядерную триаду, которая обеспечивает условия, чтобы подобные высказывания не воплотились в жизнь.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп заявил, что стал бы бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве началась специальная военная операция на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань.