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13:56, 29 мая 2024Мир

Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

Трамп заявил о готовности бомбить Москву в начале украинского конфликта
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп встретился с донорами в рамках мероприятий по сбору средств для избирательной кампании и заявил, что готов бомбить Москву и Пекин. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп добивается крупных чеков от спонсоров. 45-й президент США регулярно дает те же политические обещания в ходе предвыборной кампании, что и за закрытыми дверями с богатыми донорами. Чаще всего они касаются внешней политики, а также проблем инфляции и иммиграции. На одном из мероприятий он заявил, что стал бы бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве началась специальная военная операция (СВО) на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань. При этом данное заявление удивило некоторых доноров.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Газета подчеркивает, что раньше бывший американский лидер не желал обращаться к донорам и осуждал роль больших денег в политике. Трамп «стремился представить себя аутсайдером, который не связан с традиционными денежными интересами, которые формируют Вашингтон», однако сейчас просит у доноров миллионы долларов. Как отметила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, доноры по всей стране прилагают усилия по переизбранию Трампа, понимая, что нельзя допустить «еще четыре года ужасной политики [действующего президента США] Джо Байдена».

Ранее Трамп уверял, что смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа

Бывший американский лидер неоднократно высказывался о завершении конфликта на Украине, объясняя его начало тем, что у власти в США стоят «глупые люди», и уверял в своей способности повлиять на это, будучи президентом. Так, в 2023 году он обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае переизбрания. Он объяснял, что хорошо знает президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского, и нашел бы аргументы для того, чтобы стороны сели за стол переговоров. По словам Трампа, закончил бы конфликт одной фразой, обращенной к украинскому президенту: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Помимо этого, Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. Детали проекта неизвестны, поскольку политик не собирается раскрывать их до выборов президента США в ноябре. Однако The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что предложение Трампа заключается в том, чтобы оказать давление на Украину и уступить России Крым и Донбасс.

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Тем временем в США сомневаются в том, что Трамп может урегулировать конфликт на Украине. Так, бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер считает, что кандидат в президенты неспособен договорится с Россией. По его мнению, мысль о том, что Трамп якобы позвонит Путину и спасет мир, «абсурдна». «Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», — заключил военный.

На Украине также усомнились в способности Трампа решить проблему переговорами. Кроме того, Зеленский заявил, что его пугают слова экс-лидера США об урегулировании конфликта России и Украины всего за сутки.

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      Варвара Кошечкина
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