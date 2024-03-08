«Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

Экс-глава США Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения к Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ежегодное обращение действующего лидера страны Джо Байдена к Конгрессу. В соцсети Truth Social он высказался по вопросам, которые затрагивал глава Белого дома в своей речи.

В частности, Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине. Экс-президент США посчитал, что кризис стал неизбежным из-за неуважения российского президента Владимира Путина к Байдену.

Никогда бы этого не случилось при администрации Трампа, и за четыре года этого так и не произошло! Дональд Трамп бывший президент США

Трамп назвал Байдена марионеткой Путина

Трамп припомнил, что демократы обвиняли его в недостаточной жесткости по отношению к России. Однако экс-президент напомнил, что именно он последовательно выступал за остановку строительства российского газопровода «Северный поток-2», который, по его словам, был «самым главным источником доходов для России».

Он сказал, что я поклонялся российскому лидеру. А он [Байден] отдал им все, включая Украину. Я забрал «Северный поток-2», он им его отдал! Он был марионеткой Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и практически любого другого лидера! Дональд Трамп бывший президент США

Фото: Vladimir Astapkovich / Kremlin / Sputnik / Reuters

Еще в 2021 году, до начала специальной военной операции (СВО), Трамп заявлял, что смог серьезно затруднить строительство газопровода «Северный поток-2», а действующая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом не препятствует реализации проекта.

Трамп рассказывал, что говорил с Путиным о начале СВО

В 2023 году в интервью Fox News Трамп рассказывал о своих отношениях с Путиным. Бывший американский лидер вспоминал, что с российским президентом у него сложились дружеские, но строгие отношения.

Фото: Leah Millis / Reuters

По словам бывшего главы государства, он не любит хвастаться такими вещами, но Путин якобы при нем понимал, что нельзя начинать СВО на Украине. При этом Трамп утверждает, что между двумя лидерами была «очень дружеская беседа» по поводу Украины. «Я с ним говорил об этом, сказал: "Лучше не делай этого"», — вспоминает Трамп.

Журналист спросил, почему Трамп так уверен, что мог бы остановить украинский конфликт. «Потому что он знал, что не стоит со мной возиться», — сказал Трамп. Политик добавил: «Я не хочу этого говорить».