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10:15, 15 февраля 2024Мир

Трамп хочет добиваться переговоров между Россией и Украиной. Как это отразится на США и НАТО?

Bloomberg: в случае победы Трамп вынудит Украину сесть за стол переговоров с РФ

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой.

Советники бывшего американского лидера обсуждают вопрос о том, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. При этом утверждается, что обещания прекратить оказывать военную помощь украинской армии могут подтолкнуть Киев к переговорам.

Среди возможных шагов, которые собирается предпринять Трамп, также называют сокращение обязательств США перед некоторыми странами Североатлантического альянса.

В инициативах Трампа увидели угрозу разрушения НАТО

В США считают, что если Трампу удастся реализовать задуманное, то это «перевернет десятилетия политики» Соединенных Штатов, разрушив НАТО, «который формировал европейскую безопасность со времен холодной войны». В свою очередь, это приведет к обеспокоенности союзников в Азии по поводу приверженности Вашингтона противодействию Пекину.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

11 февраля Трамп сообщил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону.

Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что выступление Трампа подорвало авторитет НАТО.

Это второй удар по системе, которая до сих пор не оправилась от первого удара: интервью [журналиста] Такера Карлсона с [президентом России Владимиром] Путиным, ставшее мировым феноменом!

Флориан Филипполидер французской партии «Патриоты»

Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

Бывший американский лидер говорил, что очень хорошо знает Зеленского и Путина. По его словам, в разговоре с президентом Украины он смог бы завершить противостояние одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».

Фото: Alina Smutko / Reuters

45-й президент США также заявлял, что нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров. По словам Трампа, он бы пообещал, что если Москва не будет готова завершить специальную военную операцию, то Вашингтон предоставит Киеву еще больше помощи.

Трамп подчеркивал, что мировые лидеры по большей части рациональные люди, однако президент США Джо Байден не умеет вести с ними разговор. «У нас есть человек, который понятия не имеет, что происходит. Это самое опасное время в истории нашей страны», — указал Трамп.

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В свою очередь, Зеленский заявил, что сомневается в способности экс-президента США решить проблему переговорами. Он также подчеркнул, что его пугают слова политика про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.

В Кремле план Трапа назвали слишком простым для такой сложной проблемы.

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      Варвара Кошечкина
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