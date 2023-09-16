«Это значит, что я говорю правильные вещи»: Трампу понравилась реакция Путина на его планы разрешить украинский конфликт

Трамп позитивно оценил реакцию Путина на его планы разрешить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News позитивно оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на его планы разрешить конфликт на Украине за сутки.

Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи Дональд Трамп бывший президент США

Политик не раскрыл детали того, как он мог бы урегулировать ситуацию за 24 часа, будучи главой американского государства, однако подчеркнул, что точно знает, как поступить. Трамп заявил, что добился бы переговоров между Москвой и Киевом и заключения сделки.

Президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что российская сторона приветствует слова Трампа о его решимости завершить за несколько дней украинский конфликт.

Глава государства также назвал чушью и «бредом собачьим» слова о связях экс-президента США с Россией.

Заявления Трампа о способности завершить украинский конфликт за сутки

В июле бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он отметил, что сумел бы убедить президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина начать переговоры.

Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И с ними обоими у меня были хорошие отношения, очень хорошие. Я бы сказал Зеленскому: «Хватит. Вы должны заключить сделку» Дональд Трамп бывший президент США

По словам Трампа, в этом случае конфликт на Украине завершился бы в течение суток. Он заявил, что нашел бы аргументы, чтобы Путин сел за стол переговоров.

В мае экс-президент США уже обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь, Зеленский заявил, что сомневается в способности политка решить проблему переговорами.

Трамп призвал «спасать США от фашистов»

Дональд Трамп выразил мнение, что Соединенными Штатами управляют тираны-фашисты, и призвал спасать от них Америку.

Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты Дональд Трамп бывший президент США

По словам политика, сейчас США управляет администрация «продажного Джо Байдена». Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

Трамп неоднократно критиковал своего преемника на президентском посту. 13 сентября он заявил, что Байден дал основания российскому коллеге Владимиру Путину критиковать страну.

В конце августа экс-глава Белого дома рассказал, что нынешняя американская администрация, в которой работают «бандиты-фашисты», превращает государство в банановую республику. По мнению политика, президент страны Джо Байден «отсутствует разумом».

Трамп также заявил о неспособности действующего главы страны Джо Байдена поспособствовать прекращению украинского конфликта.

