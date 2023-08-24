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05:21, 24 августа 2023Мир

Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине

Трамп: Байден не остановит конфликт на Украине из-за своей некомпетентности
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о неспособности действующего главы страны Джо Байдена поспособствовать прекращению украинского конфликта. Об этом он рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону, опубликованному в соцсети X (бывший Twitter).

Как считает политик, Байден не сможет добиться этого из-за своей некомпетентности. Трамп указал, что США «во многом вовлечены» в конфликт, а задача президента — помочь стране выбраться из него. Однако, отметил он, вместо этого глава государства фотографируется на пляже.

Трамп также пообещал, что он сам незамедлительно добьется завершения конфликта, который, по его словам, остановить очень легко.

Ранее бывший американский лидер рассказал, как он намерен разрешить украинский конфликт за одни сутки. Он пояснил, что он обратится к российскому президенту Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому. «Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег», — заявил Трамп.

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    Марина Совина
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