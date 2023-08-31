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03:41, 31 августа 2023Мир

Трамп предрек США превращение в банановую республику

Трамп: США из-за нынешней администрации превращается в банановую республику
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что нынешняя американская администрация, в которой работают «бандиты-фашисты», превращает государство в банановую республику. Об этом политик заявил в видеообращении, пишет РИА Новости.

«Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки», — уточнил он.

По мнению политика, президент страны Джо Байден «отсутствует разумом». Уголовное дела против себя Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы, а сотрудников американской администрации «бандитами-фашистами».

25 августа экс-главу США арестовали в тюрьме округа Фултон в Атланте, куда он прилетел, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Сам Дональд Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие».

Позже политик усомнился в том, что его посадят в тюрьму. Он также назвал себя жертвой преследования «плохих людей». Однако, по словам Трампа, сейчас количество его сторонников «больше, чем когда-либо».

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    Марина Совина
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