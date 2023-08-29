Трамп высказался о возможном тюремном заключении

Трамп счел мошенническими дела против него и усомнился, что окажется за решеткой

Бывший американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что его посадят в тюрьму. Вероятность такого исхода он оценил в передаче радиоведущего Гленна Бека.

«Я не думаю, что это случится», — заявил политик, подчеркнув, что все уголовные дела против него являются мошенническими. Он также назвал себя жертвой преследования «плохих людей». Однако, по словам Трампа, сейчас количество его сторонников «больше, чем когда-либо».

25 августа экс-главу США арестовали в тюрьме округа Фултон в Атланте, куда он прилетел, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Сам Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие».