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02:01, 19 мая 2024Мир

В США заявили о неспособности Трампа договориться с Россией

Экс-разведчик США Риттер заявил о неспособности Трампа договориться с Россией
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет разрешить конфликт с Россией. Об этом военный высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер заявил о неспособности Трампа договориться с Россией и усомнился, что политик урегулирует конфликт на Украине.

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«Представление о том, что Дональд Трамп возьмет телефон, позвонит (президенту России Владимиру — прим. «Ленты.ру») Путину и спасет мир, абсурдно. Трамп так не умеет. Его мотает, он зациклен на себе», — отметил военный.

По словам экс-разведчика, Трамп негативно отреагирует на возможный отказ России от его инициативы, что приведет к его согласию с борьбой против мнимой «российской угрозы». Это делает политика опасным для США.

Ранее Трамп объяснил начало конфликта на Украине. Кризис в стране и война в секторе Газа произошли, поскольку у власти в США стоят «глупые люди».

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      Марина Совина
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