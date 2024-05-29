В Госдуме заявили о государственном преступлении Зеленского

Спикер Госдумы Володин заявил о государственном преступлении Зеленского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о государственном преступлении президента Украины Владимира Зеленского. У последнего, по словам председателя нижней палаты российского парламента, закончился срок полномочий. Подробный комментарий Володин опубликовал в Telegram-канале.

По этой причине на Украине наступил кризис власти, уверен спикер Госдумы. Володин отметил, что договоры с Зеленским отныне не будут иметь юридической силы, поскольку он утратил свои полномочия.

«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — написал председатель.

По мнению Володина, главы иностранных государств сейчас поставлены в сложное положение. Из-за статуса Зеленского в будущем они рискуют потерять денежные средства, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. Москва исходит из того, что легитимность президента Зеленского закончилась, пояснил он.