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08:10, 29 мая 2024Россия

В Госдуме заявили о государственном преступлении Зеленского

Спикер Госдумы Володин заявил о государственном преступлении Зеленского
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о государственном преступлении президента Украины Владимира Зеленского. У последнего, по словам председателя нижней палаты российского парламента, закончился срок полномочий. Подробный комментарий Володин опубликовал в Telegram-канале.

По этой причине на Украине наступил кризис власти, уверен спикер Госдумы. Володин отметил, что договоры с Зеленским отныне не будут иметь юридической силы, поскольку он утратил свои полномочия.

«Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», — написал председатель.

По мнению Володина, главы иностранных государств сейчас поставлены в сложное положение. Из-за статуса Зеленского в будущем они рискуют потерять денежные средства, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского. Москва исходит из того, что легитимность президента Зеленского закончилась, пояснил он.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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