В Индии задумались впервые за шесть лет купить зерно у России

The Economic Times: Индия собралась снова закупать российское зерно

Власти Индии задумались вернуться к закупкам российского зерна, чтобы стабилизировать растущие цены и пополнить истощающиеся из-за неурожая запасы зерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times. Сейчас в Индии действует 40-процентный налог на импорт пшеницы. Его местные власти ввели еще шесть лет назад, собравшись таким образом защитить местных производителей.

Если Нью-Дели отменит этот налог, то Россия снова сможет поставлять свою пшеницу на индийский рынок. Однако произойти это может лишь после всеобщих парламентских выборов, проходящих там в настоящее время. Их результаты объявят 4 июня.

Есть версия, что налог отменят до конца июня, чтобы успеть к сбору российского урожая. Пока же в Индии продолжают действовать очень суровые ограничения на поставки заграничного зерна.

Ранее в Индии уже звучали требования отменить 40-процентную импортную пошлину на продовольственное зерно, чтобы улучшить поставки на местный рынок. Государственные закупки отстают от целевых показателей, а накопленные запасы оказались самыми низкими за 16 лет.

В августе 2023 года Индия вела переговоры с Россией о скидке на поставки крупной партии пшеницы. Тогда, чтобы покрыть дефицит, ей было необходимо от 3 до 4 миллионов тонн зерна.