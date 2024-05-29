В Кремле заявили о необходимости юридической оценки полномочий Зеленского

Песков: ситуация с полномочиями Зеленского требует юридической квалификации

Ситуация с полномочиями президента Украины Владимира Зеленского требует правовой квалификации. О необходимости юридической оценки статуса главы украинского государства заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И уж там [на Украине] точно закон — что дышло. Но сейчас ситуация [с президентскими полномочиями Зеленского], которая не терпит отсутствия квалификации. То есть должна быть юридическая квалификация», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что решить вопрос о легитимности Зеленского должны судебные инстанции Украины.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности власти на Украине. По его словам, единственной законной властью на Украине является Верховная Рада и ее спикер