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11:10, 29 мая 2024Бывший СССР

В Кремле заявили о необходимости юридической оценки полномочий Зеленского

Песков: ситуация с полномочиями Зеленского требует юридической квалификации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ситуация с полномочиями президента Украины Владимира Зеленского требует правовой квалификации. О необходимости юридической оценки статуса главы украинского государства заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И уж там [на Украине] точно закон — что дышло. Но сейчас ситуация [с президентскими полномочиями Зеленского], которая не терпит отсутствия квалификации. То есть должна быть юридическая квалификация», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что решить вопрос о легитимности Зеленского должны судебные инстанции Украины.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности власти на Украине. По его словам, единственной законной властью на Украине является Верховная Рада и ее спикер

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      Глеб Палехов
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