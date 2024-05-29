Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 29 мая 2024Бывший СССР

В Латвии высказались об отправке войск на Украину

Ринкевичс: вопрос отправки войск на Украину больше обсуждают в СМИ, чем в НАТО

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вопрос возможной отправки войск НАТО на Украину больше обсуждается в СМИ, чем правительствах стран — участниц Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

«Это дискуссия, которая каким-то парадоксальным образом больше идет в средствах массовой информации и на конференциях, чем в правительствах стран — членов НАТО», — высказался глава государства.

По его словам, военно-политическому блоку стоит сосредоточиться на поддержке Киева вместо возможной отправки военнослужащих. Ринкевичс отметил, что Латвия еще не рассматривала вопрос отправки инструкторов. Кроме того, украинская сторона не просила об этом Ригу, добавил он.

28 мая секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО имеет право «помогать Украине защищать себя».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Стали известны новые подробности о пропавшем муже Блиновской

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше