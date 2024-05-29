В Латвии высказались об отправке войск на Украину

Ринкевичс: вопрос отправки войск на Украину больше обсуждают в СМИ, чем в НАТО

Вопрос возможной отправки войск НАТО на Украину больше обсуждается в СМИ, чем правительствах стран — участниц Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

«Это дискуссия, которая каким-то парадоксальным образом больше идет в средствах массовой информации и на конференциях, чем в правительствах стран — членов НАТО», — высказался глава государства.

По его словам, военно-политическому блоку стоит сосредоточиться на поддержке Киева вместо возможной отправки военнослужащих. Ринкевичс отметил, что Латвия еще не рассматривала вопрос отправки инструкторов. Кроме того, украинская сторона не просила об этом Ригу, добавил он.

28 мая секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО имеет право «помогать Украине защищать себя».