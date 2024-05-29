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08:05, 29 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о попытках украинских военных удержать рубежи

Марочко заявил, что ВСУ пытаются удержать свои рубежи на купянском направлении

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются удержать рубежи на Купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил», — указал собеседник агентства.

Как утверждает Марочко, по характеру действий украинских военных можно говорить о том, что даже невзирая на потери, командование ВСУ делает ставку на эти рубежи и пытается их удержать.

Ранее Украина пыталась ударить по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один БПЛА.

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      Маргарита Пименова
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