В ЛНР рассказали о попытках украинских военных удержать рубежи

Марочко заявил, что ВСУ пытаются удержать свои рубежи на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются удержать рубежи на Купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил», — указал собеседник агентства.

Как утверждает Марочко, по характеру действий украинских военных можно говорить о том, что даже невзирая на потери, командование ВСУ делает ставку на эти рубежи и пытается их удержать.

Ранее Украина пыталась ударить по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один БПЛА.