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07:11, 29 мая 2024Россия

Украина выпустила по России реактивные снаряды и беспилотник

МО РФ: силы ПВО сбили семь снарядов РСЗО «Град» и дрон над Белгородской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на среду, 29 мая, Украина пыталась ударить по Белгородской области реактивными снарядами и беспилотником. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один беспилотник. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Вечером во вторник, 28 мая, силы ПВО уничтожили над Белгородской областью управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства. В регионе тогда же звучала сирена ракетной опасности.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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