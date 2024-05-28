Над Белгородской областью уничтожили авиабомбу Hammer

МО: над Белгородской областью сбили снаряд РСЗО «Ольха» и авиабомбу Hammer

Над Белгородской областью сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки была совершена во вторник, 28 мая, около 20:00 по московскому времени.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Днем ранее российские войска перехватили шесть авиабомб Hammer.