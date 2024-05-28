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21:54, 28 мая 2024Россия

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

Гладков: сирена ракетной опасности запущена по всей Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей не подходить с окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава Белгородской области.

До этого за вечер 28 мая дважды объявляли ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, днем беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство полностью сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.

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      Марина Совина
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