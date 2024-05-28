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20:09, 28 мая 2024Россия

В российском городе второй раз за вечер объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде второй раз за вечер объявили ракетную опасность

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за вечер объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пост об этом чиновник опубликовал в 20:01 по московскому времени. Ранее в 18:59 он уже сообщал о включении сирены.

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«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он. Находящихся на улице граждан Гладков попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В этот же день украинские дроны атаковали три движущихся автомобиля в Белгородской области. Сначала беспилотник ударил по машине в районе села Безымено в Грайворонском округе. Транспортное средство полностью сгорело. Затем дроны атаковали автомобили в селах Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа.

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      Никита Абрамов
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