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13:09, 27 мая 2024Россия

Российские войска перехватили шесть управляемых авиабомб в зоне СВО

Минобороны сообщило о перехвате шести управляемых авиабомб Hammer

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска перехватили шесть управляемых авиабомб Hammer французского производства. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 14 реактивный снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также 44 беспилотника.

27 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в зоне СВО. Речь идет о Нетайлово в Донецкой народной республике и Ивановке в Харьковской области.

Ранее на Украине заявили о недостаточном объеме получаемой страной военной помощи. В Минобороны страны посетовали, что нынешних объемов поставок из США хватит только для продолжения обороны и только до конца 2024 года. Задержку поставок истребителей F-16 в украинском Генштабе назвали трусостью.

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      Алан Босиков
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