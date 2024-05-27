Российские войска перехватили шесть управляемых авиабомб в зоне СВО

Минобороны сообщило о перехвате шести управляемых авиабомб Hammer

Российские войска перехватили шесть управляемых авиабомб Hammer французского производства. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 14 реактивный снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», а также 44 беспилотника.

27 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в зоне СВО. Речь идет о Нетайлово в Донецкой народной республике и Ивановке в Харьковской области.

Ранее на Украине заявили о недостаточном объеме получаемой страной военной помощи. В Минобороны страны посетовали, что нынешних объемов поставок из США хватит только для продолжения обороны и только до конца 2024 года. Задержку поставок истребителей F-16 в украинском Генштабе назвали трусостью.