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12:46, 29 мая 2024Экономика

В МИД заявили о подготовке к полному эмбарго США

Замглавы МИД Рябков: Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В случае введения Вашингтоном полного торгового эмбарго на все поставки из России Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки для своих товаров. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе», — заявил замглавы МИД РФ. По его словам, обсуждение возможного введения Вашингтоном эмбарго ведется с целью оказания на Россию психологического воздействия и создания беспокойства в бизнес-сообществе и среди граждан.

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Рябков заверил, что РФ подготовится к подобным мерам американской администрации, и уже сейчас наметилась тенденция переориентации российского экспорта на альтернативные рынки. Он также подчеркнул, что США хотят ослабить Россию, но экономический блок и бизнес-структуры будут противостоять этим угрозам.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх допустил, что в конечном итоге страна введет эмбарго на все российские товары. Он заявил, что такое решение — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит. «Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим» — пояснил Сингх.

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