В США допустили возможность полного запрета российских товаров

Далип Сингх: США в конечном счете введут эмбарго на все российские товары

США в конечном счете введут эмбарго на все российские товары. Возможность полного запрета продукции из РФ допустил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, его цитирует РИА Новости.

В рамках выступлении в институте Брукингса представитель властей заявил, что эмбарго — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит.

«Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим» — пояснил Сингх.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол предупредил, что политика постоянного ужесточения санкций в отношении России, Китая и Ирана не приносит Соединенным Штатам желаемых результатов.

«Нет никаких объективных свидетельств того, что введение санкций против стран помогло. На самом деле я бы сказал, что санкции вообще не сработали», — подчеркнул Пол.