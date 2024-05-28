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18:40, 28 мая 2024Экономика

В США допустили возможность полного запрета российских товаров

Далип Сингх: США в конечном счете введут эмбарго на все российские товары

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

США в конечном счете введут эмбарго на все российские товары. Возможность полного запрета продукции из РФ допустил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, его цитирует РИА Новости.

В рамках выступлении в институте Брукингса представитель властей заявил, что эмбарго — не лучшая идея, однако иного выхода он не видит.

«Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим» — пояснил Сингх.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол предупредил, что политика постоянного ужесточения санкций в отношении России, Китая и Ирана не приносит Соединенным Штатам желаемых результатов.

«Нет никаких объективных свидетельств того, что введение санкций против стран помогло. На самом деле я бы сказал, что санкции вообще не сработали», — подчеркнул Пол.

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      Вячеслав Агапов
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