Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 29 мая 2024Экономика

В России определили порядок амнистии за дробление бизнеса

РБК: Минфин разработал порядок амнистии за дробление бизнеса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Министерстве финансов (Минфине) разработали порядок амнистии для российских компаний, которые использовали схему с так называемым дроблением бизнеса для ухода от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект ведомства о поправках в Налоговый кодекс.

Ожидается, что подобная амнистия охватит налоговые периоды 2022-2024 годов. При этом прощение налоговых доначислений будет происходить только в одном случае — если в компании откажутся от схемы с «дроблением бизнеса» в 2025-2026 годах. Для внесения вышеуказанных поправок в ведомстве формализовали понятие «дробление бизнеса», так как в настоящее время подобного термина, как и его критериев, в Налоговом кодексе нет.

В Минфине разъяснили, что под таким понятием следует подразумевать разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами. Последние могут представлять собой как организации, так и индивидуальных предпринимателей. При такой схеме в отношении их ведется контроль одними и теми же лицами, «направленный исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов», пояснили в ведомстве.

Ранее в Минфине предложили повысить ставку налога на прибыль с нынешних 20 до 25 процентов. В ведомстве объяснили свою инициативу тем, что за последние несколько лет положение российских компаний улучшилось, и они смогли существенно нарастить прибыль на фоне ухода ряда западных фирм и корпораций. Кроме того, в Минфине подчеркнули, что действующая ставка этого налога в России является одной из самых низких среди развитых экономик.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Лавров призвал страны Глобального Юга пропустить конференцию по Украине

      В России предупредили Польшу из-за отказа ограничивать Киев в применении оружия

      В России ответили на слова Трампа о бомбардировке Москвы

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше