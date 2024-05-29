В России определили порядок амнистии за дробление бизнеса

РБК: Минфин разработал порядок амнистии за дробление бизнеса

В Министерстве финансов (Минфине) разработали порядок амнистии для российских компаний, которые использовали схему с так называемым дроблением бизнеса для ухода от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект ведомства о поправках в Налоговый кодекс.

Ожидается, что подобная амнистия охватит налоговые периоды 2022-2024 годов. При этом прощение налоговых доначислений будет происходить только в одном случае — если в компании откажутся от схемы с «дроблением бизнеса» в 2025-2026 годах. Для внесения вышеуказанных поправок в ведомстве формализовали понятие «дробление бизнеса», так как в настоящее время подобного термина, как и его критериев, в Налоговом кодексе нет.

В Минфине разъяснили, что под таким понятием следует подразумевать разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами. Последние могут представлять собой как организации, так и индивидуальных предпринимателей. При такой схеме в отношении их ведется контроль одними и теми же лицами, «направленный исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов», пояснили в ведомстве.

Ранее в Минфине предложили повысить ставку налога на прибыль с нынешних 20 до 25 процентов. В ведомстве объяснили свою инициативу тем, что за последние несколько лет положение российских компаний улучшилось, и они смогли существенно нарастить прибыль на фоне ухода ряда западных фирм и корпораций. Кроме того, в Минфине подчеркнули, что действующая ставка этого налога в России является одной из самых низких среди развитых экономик.