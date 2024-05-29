В Минобороны ФРГ высказались об отправке на Украину военных инструкторов

Писториус: отправка инструкторов на Украину не является рабочим вариантом

Отправка военных инструкторов в зону конфликта на Украине не является рабочим вариантом для Германии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова приводит dpa.

«Потенциальный результат, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить для обучения. Для Германии это не является вариантом», — сообщил глава оборонного ведомства.

Он отметил, что ему «пока никто не смог объяснить, в чем заключается преимущество обучения западными военными инструкторами» на украинской территории.

16 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину.