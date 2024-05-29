В парламенте Грузии рассказали о спекуляциях президента страны

Спикер парламента Грузии Папуашвили обвинил президента Зурабишвили в спекуляции

Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума по внешнеполитическому курсу страны является спекуляцией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

Папуашвили прокомментировал предложение Зурабишвили по сбору подписей о проведении референдума среди протестующих против закона об иноагентах. По его мнению, идея была придумана не грузинским президентом, а западными политиками.

«Это несерьезно, это спекуляция. Они [планы] не совпадают с волей народа», — заявил политик.

28 мая Зурабишвили обратилась с идеей референдума к протестующим против закона об иноагентах, собравшимся перед парламентом. Она призвала их направить свою энергию на сбор подписей.