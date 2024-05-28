Президент Грузии обратилась к протестующим против закона об иноагентах

Глава Грузии призвала противников закона об иноагентах готовиться к референдуму

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим против закона об иноагентах, собравшимся перед парламентом. Ее слова приводит издание SOVA.

Она призвала их готовиться к референдуму, направив свою энергию на сбор подписей. По словам главы государства, необходимо принять решение, станет ли Грузия ближе к Европе или попадет в «российское рабство». «Мы решим — все вместе», — пообещала Зурабишвили.

Во вторник, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента республики на закон об иностранных агентах. Как свидетельствуют итоги голосования, решение принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.