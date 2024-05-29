В Перми нашли останки членов семьи Романовых

В Перми нашли останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

Останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых нашли в Перми, место их захоронения будет освящено. Об этом сообщила руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По ее словам, речь идет о фрейлине императрицы Александры Федоровны Анастасие Васильевне Гендриковой и гофлектриссе Екатерине Адольфовне Шнейдер. 9 июня пройдет освящение мемориала на месте фактического захоронения расстрелянных. После этого священнослужители проведут заупокойную литургию.

Ранее тракторист из Самары (имя и фамилия неизвестны) нашел скелет доисторического морского хищника. ченые Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина выяснили, что древними окаменелыми останками является скелет ихтиозавра. Известно, что эти животные существовали в Среднерусском море около 250-100 миллионов лет назад.