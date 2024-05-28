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17:28, 28 мая 2024Моя страна

Тракторист из Самары нашел скелет ихтиозавра

Тракторист из Самары распахивал поле и нашел скелет ихтиозавра

Фото: Р.А. Гунчин / Самарский археологический центр

Тракторист из Самары (имя и фамилия неизвестны) нашел скелет доисторического морского хищника. Об этом сообщает журнал «Родина».

По данным издания, россиянин, распахивая поле, увидел большие позвоночные кости неизвестного животного. Ученые Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина выяснили, что древними окаменелыми останками является скелет ихтиозавра. Известно, что эти животные существовали в Среднерусском море около 250-100 миллионов лет назад.

Палеонтологи уточнили, что благодаря особенностям почвы им удалось установить, чем питались ихтиозавры. «В районе его пищеварительной системы были найдены фрагменты гигантских, по нашим меркам, раковин моллюсков-аммонитов, которые в основном и составляли рацион этих хищников», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что после извлечения скелета пресмыкающегося из земли специалисты намерены обработать его специальным оборудованием и раствором от разрушения. Затем находку поместят в один из палеонтологических музеев России.

Ранее в мае сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы. Известно, что за помощью к медикам обратился директор местного зоопарка.

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      Екатерина Ештокина
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