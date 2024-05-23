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20:54, 23 мая 2024Моя страна

Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

В Пензе врачи областной больницы Бурденко спасли сломавшего крыло пеликана

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российские врачи областной больницы им. Н.Н. Бурденко в Пензе спасли пеликана по кличке Паша, который сломал крыло. Об этом сообщает «Российская газета».

Известно, что за помощью к медикам обратился директор местного зоопарка Андрей Вознесенский. Птица сломала крыло у основания, когда махала им после купания и, не рассчитав свои размеры, ударилась об дерево. При этом перелом оказался открытым, вследствие чего нужно было ампутировать или зафиксировать плечевую кость животному.

Мы столкнулись с открытым оскольчатым переломом плечевой кости. На транспортировку птицы в ветеринарную клинику в Москву для операции времени уже не было. Поэтому я поехал на помощь к ветеринарам в зоопарк. Они мне и ассистировали во время самой операции, обеспечивали наркоз для птицы

Арслан Абдуллаевтравматолог

Уточняется, что во время операции пеликану удалось установить ортез (специальный фиксирующий бандаж на крыло — прим. «Ленты.ру»).

«Очень рад, что смог помочь Паше. Вел он себя безупречно. У птицы очень добрые глаза, и он просто большой молодец. Более гармоничной картины, чем добрый, страждущий взгляд пеликана, я в жизни своей не видел. Спасибо всей нашей команде», — подытожил доктор.

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Отмечается, что животное идет на поправку и начинает принимать пищу.

Ранее россияне спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота. По данным специалистов, краснокнижный кот пострадал в ДТП в Находке. Позднее его заметили россияне, которые отвезли хищника в ветеринарную клинику.

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      Екатерина Ештокина
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