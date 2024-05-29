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16:32, 29 мая 2024Бывший СССР

В Раде предложили допустить до выборов уехавших из страны для борьбы с сексизмом

В Раде предложили разрешить участие в выборах уехавшим из страны кандидатам

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект изменений в Избирательный кодекс Украины, который разрешит участие в парламентских и президентских выборах кандидатов, уехавших из страны во время военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Законопроект также дает определение понятию сексизм и запрещает распространение агитационных материалов, которые содержат его признаки. Помимо этого, авторы документа предложили усилить гендерную квоту. Отмечается, что такие меры нужны, чтобы противодействовать сексизму и обеспечить сбалансированное представительство женщин и мужчин в парламенте страны.

По словам авторов проекта, после начала боевых действий для политического участия женщин появились новые вызовы, в частности — вынужденная миграция, так как пребывание за пределами Украины в течение более 183 дней в течение года лишает человека права баллотироваться на пост президента или в Верховную раду.

«Таким образом, по состоянию на данный момент миллионы украинок, вынужденно находящихся за границей, в случае их возвращения в Украину будут лишены возможности реализовать свое конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов», — утверждается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Верховная Рада Украины не смогла принять решение о рассмотрении во втором чтении законопроекта, направленного на запрет Украинской православной церкви, так как не было собрано необходимого количества подписей. Удалось собрать 100 подписей при необходимых 226.

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      Александр Курбатов
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